Emploi: Près de trois salariés sur cinq travaillent sans contrat (HCP)

Sur les 25,9 millions de Marocains âgés de 15 ans et plus, seuls 10.811.000 avaient un emploi à fin 2018. C’est ce qu’indiquent les résultats de la dernière enquête nationale sur l’emploi, rendus publics le 21 février par le Haut-commissariat au plan (HCP). Plus inquiétant, alors que le taux d’activité chez les hommes est de 70,9%, il est d’à peine 22,2% au sein de la gent féminine. Une disparité qui ressort également au niveau du taux d’emploi qui a atteint 41,7% en 2018 au niveau national. Ce taux est de 65% pour les hommes et seulement de 19% pour les femmes.

Taux d’emploi selon l’âge et le milieu de résidence (%)

En termes de régions, le taux d’emploi le plus élevé est enregistré à Dakhla-Oued Ed-Dahab (64,3%), alors que le plus bas a été enregistré à Guelmim-Oued Noun (34,4%). L’enquête donne également des chiffres sur les secteurs qui affichent les taux d’emploi les plus élevés. « Le secteur des services emploie 42,4% des actifs occupés (4.583.000 personnes), suivi de l’agriculture, des forêts et de la pêche avec 35% (3,78 millions), de l’industrie y compris l’artisanat, avec 11,7% (1,27 million) et des BTP avec 10,8% (1,17 million) », souligne l’enquête du HCP.

C’est le secteur privé qui compte, par ailleurs, la majorité des personnes actives : neuf actifs occupés sur dix. Les ouvriers et manœuvres de l’agriculture et de la pêche sont les professions les plus exercées. Elles rassemblent, selon le HCP, 21% des actifs occupés. En deuxième position, on retrouve les artisans et ouvriers qualifiés des métiers artisanaux (18,7%), suivis des manœuvres non agricoles, manutentionnaires et petits métiers (14,9%).

57,8% sans diplômes

Les « cadres supérieurs et membres des professions libérales » et les « membres des corps législatifs, élus, responsables hiérarchiques » sont une minorité. Ils affichent, selon l’enquête du HCP, les « proportions les plus faibles », avec respectivement 3,8% et 0,7% des actifs occupés.

L’enquête révèle également que près de 6 actifs occupés sur 10 (57,8%) n’ont aucun diplôme, soit 6,2 millions de personnes. 28,6% ont un diplôme de niveau moyen et 13,6% de niveau supérieur. Si on classe ces personnes selon leur statut professionnel, près des trois quarts (72,2%) des indépendants ne disposent d’aucun diplôme. Environ le quart (23,6%) a un diplôme de niveau moyen et seulement 4,2% un diplôme de niveau supérieur.

Structure de la population en âge d’activité (15ans et plus) et de la population active occupée selon le niveau de diplôme

6 sur 10 sans contrats

Près d’un actif occupé sur quatre (26,1%) bénéficie d’une couverture médicale liée à l’emploi (38% dans les villes et 11,4% dans la campagne). Selon le HCP, disposer d’un diplôme « augmente les chances d’accéder à un emploi assurant une couverture médicale ». Le taux de couverture médicale est ainsi de seulement 14,6 % parmi les non-diplômés, alors qu’il est de 73,4% parmi les titulaires d’un diplôme de niveau supérieur. Au niveau national, 45,4% des salariés bénéficient d’une couverture médicale assurée par l’employeur. Près d’un actif occupé sur cinq (19,4%) est couvert par un système de retraite.

Autre constat alarmant: près de 6 salariés sur 10 (59,4%) ne disposent pas de contrat formalisant leur relation avec l’employeur. Dans le détail, 7,1% des salariés disposent d’un contrat verbal, 8% d’un contrat à durée déterminée et 24% d’un contrat à durée indéterminée, indique l’enquête.

Ce sont les non-diplômés qui enregistrent le taux de contractualisation le plus faible (20,8%). Ce taux est de 77,2% chez les diplômés de niveau supérieur.

Ces chiffres sont annoncés alors que le taux de chômage a enregistré un léger recul au Maroc en 2018. Au début du mois, le HCP avait indiqué que celui-ci s’est situé à 9,8% en 2018 contre 10,2% une année auparavant.