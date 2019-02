L'Etat se dote de 280 radars mobiles américains pour scruter les routes

Le ministre délégué chargé du Transport, Najib Boulif, a remis 280 radars mobiles de fabrication américaine aux services de la gendarmerie royale et de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) ce jeudi 21 février.

L’achat de ces radars s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle opération de prévention des accidents ayant nécessité un investissement de 27 millions de dirhams au total selon le ministère de Transports. Le coût de maintenance de ces nouvelles machines est estimé à un million de dirhams par an sur une période de trois ans. Les utilisateurs de ces radars se sont vus dispenser une formation entre les 15 et 17 février.

Ces radars, acquis par le Comité national de prévention des accidents de la circulation (CNPAC), ont une portée estimée entre 1 200 et 1 500 mètres et peuvent opérer de jour comme de nuit. Ces appareils peuvent également enregistrer des vidéos des véhicules en infraction, prendre des photos de leurs conducteurs ainsi que de leurs plaques d’immatriculation. Leur achat a pour but de répondre à une récente augmentation des excès de vitesse qui a elle-même conduit à l’augmentation du nombre de morts sur les routes, a indiqué Najib Boulif.