Adidas running dévoile la nouvelle chaussure Ultraboost 19

Adidas Running dévoile aujourd’hui l’adidas Ultraboost 19, une version entièrement repensée de l’emblématique chaussure de course de haute performance de la marque.

Les designers et développeurs de produits adidas ont travaillé avec des milliers de coureurs du monde entier pour créer cette nouvelle silhouette, l’adidas Ultraboost 19 a été donc simplifiée de sorte à mettre davantage l’accent sur ses quatre composantes de pointe et non les 17 parties. La nouvelle paire de chaussures conçue est plus légère, reboostée et plus réactive pour une expérience de course révolutionnaire.

Les caractéristiques de la nouvelle adidas Ultraboost 19 :

Optimized BOOST – Avec 20% de BOOST supplémentaire dans la semelle intercalaire par rapport à l’adidas Ultraboost de première génération, cette technologie mise à jour apporte plus de rendement énergétique.

Torsion Spring – construction légère pour un meilleur support à l’atterrissage et une transition rapide pour propulser les coureurs vers l’avant

Updated 3D Heel Frame – une conception épurée qui soutient le talon, apportant un mélange parfait d’adaptabilité et de soutien

Primeknit 360 – une seconde peau, combinant pur confort et performance légère

L’adidas Ultraboost 19 a été inspirée et conçue au service d’une nouvelle ère de la course à pied. Le type de course le plus créatif, sociable et surtout réactif. Pour célébrer cette nouvelle silhouette, adidas Running lance une nouvelle campagne marketing intitulée Recode Running.

Sam Handy, Vice-Président Design d’adidas Running, déclare : « La course évolue constamment. Nous avons donc conçu la version la plus réactive et la plus performante possible de l’adidas Ultraboost pour permettre aux coureurs du monde entier de continuer à changer la course à pied. Nous avons créé une chaussure offrant plus de retour d’énergie de sorte à ce que tous les coureurs puissent courir avec plus de puissance et de confiance. »

Les premiers au monde ayant expérimenté la nouvelle paire de chaussures adidas Ultraboost 19, sont de grands athlètes mondiaux et influenceurs du divertissement, tels les joueurs de football Lionel Messi, Paulo Dybala et Paul Pogba, la star de l’athlétisme Wayde van Niekerk, L’acteur hollywoodien Chadwick Boseman et l’icône de style Kendall Jenner.