Accusé de plagiat, Gad El Maleh fait supprimer les vidéos de son accusateur sur Twitter

La polémique autour des accusations de plagiat visant Gad El Maleh prend de l’ampleur. Depuis plusieurs semaines, le compte CopyComic Videos diffusait sur YouTube et sur Twitter des vidéos pointant les similarités entre certains sketches de l’humoriste et le travail d’autres comiques. Pour les propriétaires de ce compte, Gad El Maleh a « pillé le travail d’autres artistes ».

Refusant de s’exprimer sur le sujet depuis la diffusion de ces accusations, l’humoriste avait fini par réagir dans une vidéo publiée le 14 février, où il reprenait son célèbre personnage de Chouchou. Gad El Maleh s’en était pris à ses détracteurs qu’il avait alors qualifiés de « hargneux » sans pour autant s’exprimer sur le fond du problème.

Chouchou à quelque chose à vous dire pic.twitter.com/4u2yJ3PgLt — GAD (@gadelmaleh) February 14, 2019

Plus d’une semaine plus tard, les évènements ont pris une nouvelle tournure puisque CopyComic Videos affirme que les avocats de l’humoriste ont fait supprimer de Twitter les vidéos relayant les accusations de plagiat. Dans des captures d’écrans relayées par le compte, il est indiqué que CopyComic Videos a déposé une « réclamation pour atteinte aux droits voisins ». A en croire cette capture d’écran, les avocats requièrent de Twitter de « fournir l’identité et les coordonnées de l’internaute ayant créé le compte intitulé CopyComic Videos ».

La même source précise que la société KS2 Productions est à l’origine de la plainte. L’entreprise est une société de production détenue par Gad El Maleh qui a notamment produit le film Chouchou. A l’heure actuelle, l’humoriste n’a toujours pas réagi à la suppression de ces vidéos. Celles-ci sont néanmoins toujours disponibles sur YouTube.