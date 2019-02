Une Marocaine périt dans l’incendie d’un immeuble à Paris

Dans la soirée du 5 février, un incendie dans un immeuble du XVIe arrondissement de Paris a fait dix morts et plus de 30 blessés selon un bilan provisoire. Parmi les victimes figure une Marocaine âgée de 23 ans selon un communiqué du consulat du Maroc à Paris. La représentation diplomatique est actuellement en contact avec les membres de la famille de la défunte «pour les accompagner dans cette épreuve et pour accomplir les différentes formalités à cet égard».

La piste criminelle est privilégiée par les enquêteurs. La principale suspecte dans cette affaire est une quadragénaire, résidant dans l’immeuble en question, qui a été immédiatement interpellée après l’incendie avant d’être admise dans une infirmerie psychiatrique. Selon le média français RTL, la femme âgée de 41 ans « tenait des propos incohérents et paranoïaques ».

Elle a été arrêtée «en état d’alcoolémie alors qu’elle tentait de mettre le feu à une voiture», précise une source policière, citée par L’Obs. La suspecte était en conflit récurrent avec l’un de ses voisins. Une autre source policière a indiqué que plus tôt dans la soirée, une dispute a éclaté entre les deux habitants de l’immeuble nécessitant une mobilisation policière en raison de trouble du voisinage.

Selon RTL, la suspecte souffre de troubles mentaux et aurait été internée à 13 reprises lors des 10 dernières années. La même source précise qu’elle a passé près de cinq ans en hôpital psychiatrique.