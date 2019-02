Grippe A: 11 décès de patients "vulnérables" et 15 rémissions complètes

En une semaine, le bilan de la grippe A H1N1 est passé de 2 à 11 décès sur le territoire marocain. Le weekend du 2 au 3 février 2019 a amené les chiffres de 5 à 9 décès dans la journée de samedi, puis de 9 à 11 décès dans la journée de dimanche.

Le ministère de la santé tente cependant de rassurer. « Sur un total de 58 cas d’infection respiratoire aigüe sévère, pris en charge dans les hôpitaux publics et cliniques privées et testés positifs au sous-type A(H1N1), 15 patients se sont complètement rétablis, 32 sont toujours sous traitement et 11 autres patients sont décédés, » a déclaré le 3 février Anas Doukkali. Le ministre de la Santé a également rappelé que les victimes ayant succombé au virus le dimanche 3 février étaient des femmes âgées de 65 et 83 ans qui avaient « un terrain sanitaire propice au développement de la grippe ».

Son ministère précise dans un communiqué que « les décès recensés sont dus a des complications en relation avec, au moins, un facteur de vulnérabilité, comme la grossesse, les maladies chroniques, l’âge avancé et le très jeune âge ».

La souche » A » prédominante

Cette année, la souche » A » H1N1 est la souche la plus répandue en ce qui concerne le virus de la grippe au Maroc. Le ministère de la Santé avait auparavant annoncé que « parmi les virus de type A, le sous-type A(H1N1) représente 78,8% et le sous-type A (H3N2) représente 21,2% » . Cette maladie se transmet par voie aérienne et affecte les voies respiratoires.

Face aux inquiétudes de la population, les professionnels et spécialistes insistent sur la prévention pour limiter la propagation du virus. Le ministère a également mis à disposition un numéro de téléphone à disposition des citoyens pour obtenir plus de conseils ou de renseignements sur le sujet: 080 100 47 47.