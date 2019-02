Tanger: le grand chambardement

A nouveau TGV, nouvelle gare. Dressée fièrement face au Hilton, adossée à l’ancienne gare, elle déboussole les usagers qui se pressent en cette fin novembre pour découvrir le TGV. Flambant neuf, conçu par l’architecte Youssef Melihi, l’espace couvre une superficie de 8300 mètres carrés. Les petits plats ont été mis dans les grands. Architecture dynamique et moderne, plafond blanc lumineux, billetterie design, fontaine végétale, panneaux annonçant l’ouverture d’enseignes telles que Starbucks, Lee Cooper, McDonald’s.

“Le TGV permettra de gagner un temps précieux. Rallier Casablanca en un peu plus de deux heures est une prouesse. Un gain de temps est un gain d’argent”, s’enthousiasme un conducteur de train. “C’est un pas en avant, relève un usager. De plus, les prix sont très abordables. On craignait des tarifs bien plus élevés”.

Mais les avis sont partagés. “Le TGV est arrivé trop tôt chez nous. Même si les trains arrivent à l’heure, on se heurtera toujours à une administration laxiste, à une fonction publique aux abonnés absents. A quoi bon ?”, critique ce passager tangérois. “Je ne mettrai pas les pieds dedans avant.