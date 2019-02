Maroc-Jordanie: pour les femmes, pas de visa sans “mahram”

Par Naoufel Tber

Rabat, le 18 janvier. Mounia Semlali, responsable du programme “Justice de genre” au sein de l’ONG OXFAM-Maroc, se présente à l’ambassade de Jordanie pour demander un visa. Sur place, malgré un dossier complet, on exige de la jeune femme qu’elle soit accompagnée d’un “mahram” (mari, père ou fils) lors de son voyage. Ou bien d’obtenir l’autorisation du ministère de l’Intérieur jordanien. Mission impossible, le 18 janvier étant un vendredi, jour férié au pays du roi Abdallah II.

A l’ambassade du royaume hachémite, on ne prend même pas la peine de vous signifier, noir sur blanc, que votre visa a été refusé. Ni de vous expliquer ce qui s’est passé. On vous rend votre passeport, un point c’est tout. Contrairement à des centaines de Marocaines qui reprennent leurs titres de voyage et font profil bas, Mounia Semlali a décidé de ne pas se taire.

De Facebook au parlement

Dans un long post sur son compte Facebook, Mounia Semlali crie son indignation face à ce traitement, réservé aux Marocaines et à elles seules. La Toile s’indigne à son tour et la page de la jeune Marocaine est inondée de messages de soutien. Face à.