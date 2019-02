Lancement de quatre écosystèmes pour appuyer l’industrie métallurgique et mécanique

Annoncés le 31 janvier conjointement par la Fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques et le ministère de l'Industrie, les quatre écosystèmes bénéficieront de 630 millions de dirhams d’appui à l’investissement de la part de l'Etat et créeront 13.340 emplois.

Par Soufiane Chahid