Les non-voyageurs peuvent à nouveau entrer dans les aéroports

Pratique pour accompagner un proche qui prend l’avion. La restriction d’accès aux aéroports marocains pour les personnes non-munies de billets d’avion a été levée, depuis le 29 janvier, informe un responsable au sein de l’Office national des aéroports (ONDA) contacté par TelQuel.

“La décision a été prise par la Direction générale de la sûreté nationale”, explique notre interlocuteur.

La mesure restrictive avait été décrétée par la Direction d’Abdellatif Hammouchi en 2016, suite aux attentats terroristes ayant frappé Bruxelles et Paris en 2015. Cette même mesure n’était pas une première, puisqu’elle avait été adoptée en mai 2003, après les attentats de Casablanca. Deux ans après, la restriction avait été levée.

Selon Le360.ma citant des responsables de l’ONDA, la décision “intervient dans le cadre du développement d’une nouvelle stratégie” pour renforcer “des mesures destinées à la protection des voyageurs et leurs familles, et afin de contribuer à la mise à disposition de toutes les conditions nécessaires pour les passagers voyageant pour recevoir et dire au revoir à leur famille”.