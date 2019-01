Un papier toilette jugé blasphématoire retiré des magasins Marks & Spencer

Après la question «De quelle couleur est la robe» qui a divisé le monde en 2015, c’est au tour du papier toilette de la marque Marks & Spencer d’enflammer la toile. Des milliers d’internautes appellent au boycott de l’enseigne britannique, qu’ils accusent d’avoir imprimé le mot «Allah» en arabe sur le papier toilette de la marque. Alors que l’inscription ne serait que le dessin stylisé d’une feuille d’aloe vera, Marks & Spencer a préféré retirer de la vente ce produit, commercialisé depuis cinq ans.

Le PQ islamophobe 😂😂😂 — Wilfrid Coby (@WilfridCoby) January 22, 2019

Le buzz commence avec la vidéo d’une cliente du magasin de La Défense à Paris, publiée sur Twitter mardi 22 janvier. «J’ai vérifié de mes propres yeux que ce papier toilette contenait bien le nom d’Allah, le nom de Dieu», lâche-t-elle, en désignant un papier enrichi à l’aloe vera. «L’équipe m’a dit qu’ils allaient voir, qu’ils étaient outrés, qu’ils n’étaient pas au courant, qu’effectivement ils avaient reçu pas mal d’appels». L’enseigne, continue-t-elle, va ouvrir «une investigation» et retirer le produit.

Elle invite enfin «tout le monde» à aller «dans tous les Marks & Spencer de France et même d’ailleurs» pour «les inciter dans un premier temps à retirer ces produits immondes de leurs magasins et ensuite aller déposer une plainte au siège».

Pétition à plus de 2.500 signatures

Marks & Spencer a immédiatement réagi dans un communiqué. «Chers clients, à la suite des récentes remarques sur nos rouleaux de papier toilette à l’aloe vera, nous avons définitivement retiré ces produits de la vente», avec à l’appui, un gros plan sur le motif du papier toilette et du moule pour le fabriquer. «Comme vous pouvez le constater, le motif présent sur le papier représente une plante d’aloe vera», précise le communiqué. «La nature et le procédé de gaufrage du papier rendent le motif moins précis que sur le moule». Et d’assurer : «Nous vous assurons que toute ressemblance avec un autre symbole, quel qu’il soit, est totalement fortuite.«

Suite à la polémique provoquée sur les réseaux sociaux par certains consommateurs musulmans ayant cru reconnaître le nom d'Allah en arabe sur certains produits, @marksandspencer réagit dans un communiqué en précisant qu'il s'agit tout simplement d'une plante. pic.twitter.com/qMPAHZRoIY — Romain Caillet (@RomainCaillet) January 22, 2019

Mais la polémique n’est pas née en France. Dans une vidéo YouTube mise en ligne le 18 janvier sur la chaîne Your Halal Guy, un Britannique fait déjà le rapprochement entre le motif imprimé sur du papier toilette et le nom d’Allah, écrit en arabe. «S’il vous plaît mes frères et sœurs, abstenez-vous d’acheter ce papier toilette en particulier ou essayez de boycotter Marks & Spencer incha Allah, car sur chaque papier toilette est imprimé le nom d’Allah». Un hashtag #boycottmarksandspencer a été lancé sur Twitter et une pétition dénonçant «une tentative pathétique d’insulter l’islam» et demandant le retrait de la vente de ce produit a collecté, à ce jour, plus de 2.500 signatures.