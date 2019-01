Service militaire : Les conscrits pourront toucher jusqu'à 2.100 dirhams par mois

C’est dans la journée du 24 janvier que le Conseil du gouvernement discutera deux projets de décrets relatifs au service militaire. Les deux textes, qui seront présentés par Abdellatif Loudiyi, ministre délégué à l’Administration de la défense nationale, fixent les modalités d’application des dispositions de la loi et déterminent les salaires et les indemnités des appelés et des rappelés dans le cadre du service militaire.

Selon TelQuel Arabi, qui a pu consulter le second texte, les personnes conscrits ayant un grade d’officier percevront des salaires et compensations qui atteindront les 2.100 dirhams mensuels. Les sous-officiers percevront 1.500 dirhams tandis que les hommes de troupe disposeront d’une solde mensuelle de 1.050 dirhams.

Il est toutefois précisé que cette rémunération peut être suspendue en cas d’absence injustifiée d’une recrue, indépendamment de son rang. Le texte dispose également que les « conscrits pourront bénéficier d’une alimentation gratuite sur la base des allocations accordées au service militaire ».

Le projet de décret prévoit également que les « conscrits et recrues bénéficient des mêmes indemnités de déplacement accordées aux membres des Forces armées royales ». Les appelés pourront être habillés et logés gratuitement dans les casernes et campements militaires.