Le roi Felipe et la reine Letizia au Maroc en février

Une visite très attendue. Le roi Felipe VI et son épouse la reine Letizia seront au Maroc le 13 et 14 février prochains, indique le quotidien espagnol El Pais, citant des sources diplomatiques. Une délégation de ministres accompagnera le couple royal pour signer plusieurs accords bilatéraux.

Le roi Felipe VI et son épouse se rendront à Casablanca pour la 25ème édition du salon international du livre, prévu du 7 au 17 février prochains, où l’Espagne est le pays invité d’honneur. Il est également attendu que le souverain espagnol préside la signature d’un contrat commercial, dans le cadre des relations économiques bilatérales entre les deux pays. Il est aussi prévu que la visite officielle passe par Rabat.

De plus, une délégation de ministres espagnols accompagnera le roi Felipe, dont par le ministre des Affaires étrangères, Josep Borell. D’autres noms ont été évoqués, tels que le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, celui du l’Equipement, José Luis Ábalos, de l’Education et de la Formation professionnelle, Isabel Cela. La liste finale « dépendra des accords qui seront signés, qui sont en cours de négociation » selon El Pais.

Une visite prioritaire

Le palais royal espagnol a désigné cette visite d’Etat comme « une priorité » dans l’agenda étranger du monarque espagnol. Les sources diplomatiques contactées par El Pais insistent sur le fait que les reports du voyage du couple royal ne sont pas le résultat de détérioration des relations bilatérales entre les deux pays.

Le couple royal, devait passer trois jours au Maroc, le 9 janvier 201, suite à une invitation du roi Mohammed VI. Il avait été contraint de reporter sa visite pour des raisons liées à la crise en catalane et la lutte antiterroriste. En novembre 2017, la visite a été suspendue suite à la décision du roi Mohammed VI de se rendre au sommet entre l’Union européenne (UE) et l’Union africaine qui était prévu lors des mêmes dates en Côte d’Ivoire. La prochaine visite du roi Felipe VI et de la reine Letizia Ortiz est la cinquième du genre depuis l’accession du roi Felipe VI au trône en juin 2014.

Le roi Juan Carlos et la reine Sofia n’avaient quant à eux effectué que deux visites d’Etat au Maroc en 39 ans de règne, une en 1979, sous Hassan II, et une en 2005, avec Mohammed VI au pouvoir.