Le vote du parlement européen sur les accords agricoles accueilli par un "Yes !" du Maroc

Dans le bureau du chef de la diplomatie marocaine, on accueille le vote du parlement européen par un « Yes ! » victorieux. Le Parlement européen a adopté, mercredi 16 janvier en séance plénière à Strasbourg, l’accord agricole entre le Maroc et l’Union européenne (UE). Les parlementaires ont voté ainsi : 442 pour, 172 contre et 65 abstentions.

Pour fêter ce vote, Federica Mogherini, est attendue aujourd’hui même à Rabat dans le cadre d’une visite officielle.

Ci-dessous l’intégralité du communiqué de presse du Ministère des Affaires étrangères marocain suite à ce vote :

1. Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Intérnationale se félicite de l’adoption par le Parlement Européen, ce jour, en session plénière à Strasbourg, de l’Echange de Lettres concernant l’Accord Agricole, conclu entre le Royaume duMaroc et l’Union Européenne.

2. Cet accord souligne explicitement que les produits agricoles et de pêche, issus des provinces du Sud bénéficient des mêmes préférences tarifaires que ceux couverts par l’Accord d’Association. Il confirme également que tout accord couvrant le Sahara marocain ne peut être négocié et signé que par le Royaume du Maroc dans le cadre de l’exercice de sa souveraineté pleine et entière sur cette partie de son territoire

3. Ce vote, à une majorité écrasante, vient couronner un long processus de négociations techniques, de consertations politiques et de validations juridiques, engagées entre le Maroc et l’UE.

4. Tout au long de ce processus le Maroc a été animé par une triple logique

1- La défense non-négociable de son intégrité territoriale et des fondamentaux de sa position à l’égard du Sahara Marocain

2- La préservation de ses intérêts économiques dans un secteur important avec un partenaire commercial privilégié

3- Un attachement sincère au partenariat multidimensionnel et profond avec l’UE

5. Le Maroc tient à exprimer son appréciation à l’égard de l’action de toutes les institutions européennes et des Etats membres de l’UE, et de leur engagement continu dans un esprit de responsabilité, en vue de faire face auxmanœuvres et attaques menées par l’Algérie et le polisario pour torpiller ce partenariat séculaire.

6. Le Maroc considère que l’adoption de cet Accord, constitue une base solide pour une relance pleine et entière de son partenariat avec l’UE, afin de relever ensemble, les défis auxquels fait face la région, et saisir ses opportunités, dans un esprit de clarté, de responsabilité et d’ambition.