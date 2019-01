Un logo et une thématique pour la visite papale au Maroc

Pape François, serviteur de l’espérance ». C’est ce qu’indique le texte accompagnant le logo officiel de la visite du pape François au Maroc, prévue pour les 30 et 31 mars prochains. Dévoilé par l’agence de presse officielle du Vatican, Vatican News, ce logo comporte les couleurs du drapeau marocain ainsi que celles du Saint-Siège. On retrouve également une « croix chrétienne et un croissant musulman » tandis que le nom du Maroc est « écrit en arabe pour honorer le pays qui l’invite (le pape, ndlr).

Vatican News précise également que cette visite apostolique, la première du pape François au Maroc, sera placée sous les thématiques de l’espérance et du dialogue religieux. Lors d’un discours prononcé le 7 janvier devant le corps diplomatique accrédité au Vatican, le souverain pontife a affirmé que sa visite fait suite à une invitation du roi Mohammed VI et des évêques installés au Maroc. Alors qu’il se rendra également aux Émirats arabes unis au mois de février, le Pape François a indiqué que ces deux visites constituent « deux opportunités importantes pour développer davantage le dialogue interreligieux et la connaissance réciproque entre les fidèles des deux religions ».

Le pape François au Maroc sera le deuxième souverain pontife à effectuer une visite au Maroc après Jean-Paul II en août 1985.