Le Maroc a accueilli 11,3 millions de touristes entre janvier et novembre 2018

11,3 millions, c’est le nombre de touristes ayant foulé le sol marocain entre janvier et novembre 2018. Soit une hausse de 8,5% par rapport à la même période de l’année précédente. Une performance rendue possible essentiellement grâce aux touristes étrangers, dont la progression a atteint 15%, contre seulement 2% pour les Marocains résidant à l’étranger. Selon les statistiques de l’Observatoire du tourisme, les principaux marchés émetteurs, à savoir la France, l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne, ont respectivement connu une hausse de 8%, 6%, 15% et 10%.

Les nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés ont, quant à elles, observé une hausse de 8,4 % sur la période allant de janvier à novembre (+12% pour les touristes étrangers contre +1% pour les MRE). L’Observatoire note ainsi que les deux premières destinations touristiques du royaume, à savoir Marrakech et Agadir, ont été à elles seules à l’origine de 60% des nuitées fin novembre 2018. « Ces deux destinations ont affiché des hausses respectives de 10% et 8%, tandis que les autres destinations ont signé de bonnes performances, en particulier, Fès (+17%), Rabat (+10%) et Tanger (+10%) », explique l’organisme, cité par la MAP.

« Pour le seul mois de novembre 2018, les données communiquées par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) font ressortir que le nombre d’arrivées des touristes aux postes des frontières a connu une progression de 14% par rapport à novembre 2017 (+19% pour les TES et +6% pour les MRE) », ajoute la même source, indiquant également les principales hausses des marchés émetteurs, à savoir : les États-Unis avec +23%, l’Italie +24%, l’Allemagne +17%, la France +15%, l’Espagne +12% ou encore la Belgique avec +12%.

Des progressions, à en croire les professionnels qui tablent sur un record de plus de 12 millions d’arrivées en 2018, se sont poursuivies en décembre, grâce notamment aux événements tenus à Marrakech (pacte de Marrakech et le FIFM) et aux fêtes de fin d’années.