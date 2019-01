L’Office des changes va enquêter sur les biens immobiliers illégalement acquis à l’étranger

L’Office des changes (OC) va lancer une « vaste enquête » sur les acquisitions de biens immobiliers à l’étranger par des citoyens marocains ayant une résidence fiscale au Maroc. C’est ce qu’a révélé le directeur de l’établissement, Hassan Boulaknadel, dans un entretien publié dans l’édition du 2 janvier de L’Economiste. Le patron de l’OC y précise qu’entre 2014 et 2018, 600 dossiers de constitutions illégales d’avoirs à l’étranger ont été examinés.

« La réglementation des changes est claire, l’acquisition par des personnes qui résident au Maroc de biens immeubles à l’étranger, sans l’accord préalable de l’Office des changes, constitue une infraction », a insisté Hassan Boulaknadel faisant remarquer que les contrevenants risquent des amendes qui peuvent atteindre six fois la valeur de l’avoir constitué.

« Grâce au dispositif d’échange d’information prévu par des accords de coopération régionaux ou internationaux, l’Office des changes dispose de plus en plus de moyens pour contrôler et détecter les opérations de constitution d’avoirs à l’étranger« , note Hassan Boulaknadel, signalant que la coopération avec les autres administrations permet de traquer toute irrégularité.

Le patron de l’OC a également évoqué les résultats des enquêtes menées par ses équipes en 2017 : « L’année 2017 s’est soldée par le redressement d’une assiette de 100 millions de DH pour les personnes physiques et de 2,5 milliards pour les personnes morales ».

Dans cet entretien accordé à l’Economiste, Hassan Boulaknadel évoque également le rapport de la Global Finance Integrity selon lequel plus de 3.600 biens immobiliers en Espagne ont été acquis par des Marocains. Un chiffre qui fait des citoyens du royaume les premiers investisseurs chez nos voisins du Nord. A ce sujet, Hassan Boulaknadel a affirmé que seulement 107 de ces acquisitions avaient été faites par des Marocains non résidents en Espagne tout en précisant que ces propriétaires ne résident pas forcément au Maroc.