Les fumeurs paieront plus cher leurs cigarettes en 2019

La nouvelle année apporte son lot de surprises pour les fumeurs. Dès le 1er janvier 2019, les prix de certains paquets de cigarettes ont augmenté, une conséquence des nouveautés prévues par la loi de finances. Celle-ci avait statué sur l’augmentation du taux minimum de perception de 567 à 630 dirhams les 1.000 cigarettes, alors que le taux minimum de pression fiscale est passé de 53,6% à 60% du prix de vente TTC. La nouvelle grille tarifaire a été publiée dans le dernier Bulletin officiel.

Ainsi, les fumeurs de cigarettes Marlboro paieront désormais 35 dirhams leur paquet, au lieu de 33 dirhams jusque-là. Le même tarif sera appliqué pour les saveurs Beyond, Gold Beyond et Gold de la même marque. Le paquet de Rothmans, jusque-là à 20 dirhams, subira une augmentation de deux dirhams, celui de Gauloises, d’un dirham, passant ainsi de 22 à 23 dirhams. Le paquet de Marquises, très populaire au Maroc, coûtera, lui, désormais 21,5 dirhams au lieu de 20,5 dirhams.