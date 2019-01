La PJDiste Imane Sbiyer élue à la présidence du conseil communal de Mohammedia

Du changement à la tête du conseil communal de Mohammedia. La PJDiste Imane Sbiyer a été élue, le 31 décembre, présidente du conseil communal de l’ancienne Fédala. Elle remplace dans cette fonction son « frère » du PJD, Hassan Antara, démis de son titre en octobre dernier en raison de profondes divergences avec le conseil.

Ces discordances avaient provoqué la paralyse de l’organe législatif et étaient devenues plus aiguës suite à la décision des 14 membres du conseil, membres du PJD, de rejoindre avec d’autres élus de l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) et du Rassemblement National des Indépendants (RNI), les rangs de l’opposition du Parti Authenticité et Modernité (PAM).

Aux côtés d’Imane Sbiyer, huit vice-présidents de commune ont été désignés. Quatre d’entre eux sont issus du PJD et les quatre autres des rangs de l’USFP.