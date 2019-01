La SAMIR et son DG condamnés à plus de 37 milliards de dirhams d’amende

37,4 milliards de dirhams. C’est le montant que devra verser le raffineur SAMIR et son directeur général Jamal Ba-Amer suite à leur condamnation par le tribunal correctionnel de Mohammedia pour «détournement de produits destinés à l’import» et «fausses déclarations à l’import» ce jeudi 27 décembre, rapporte TelQuel Arabi. Cette amende sera reversée à l’Administration des douanes qui avait porté plainte devant la justice en 2016.

L’entreprise et son directeur général devront également verser une amende de 296 millions de dirhams dans le cadre d’une autre affaire. Selon nos confrères de Medias24, la SAMIR et Jamal Ba-Amer – qui a été jugé par contumace – ont été condamnés pour «non-restitution des avantages attachés à l’exportation de marchandises déclarées» et «non-respect des délais relatifs à la préparation des produits et marchandises exportées temporairement pour perfectionnement passif».