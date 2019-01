Selon Trump, Erdogan va "éradiquer" l'Etat islamique en Syrie

Le président @RT_Erdogan de Turquie m’a donné des assurances dans des termes très forts qu’il va éradiquer ce qui reste de l’EI en Syrie », a tweeté M. Trump. « Nos troupes rentrent à la maison!« , a-t-il ajouté.

President @RT_Erdogan of Turkey has very strongly informed me that he will eradicate whatever is left of ISIS in Syria….and he is a man who can do it plus, Turkey is right “next door.” Our troops are coming home!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018