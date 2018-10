Le Conseil de sécurité de l'ONU proroge le mandat de la Minurso de 6 mois

Par Salima Yacoubi Soussane, correspondante à New York

A l’issue d’une réunion d’une vingtaine de minutes, le Conseil de sécurité a voté une résolution prorogeant le mandat de la Mission des Nations unies au Sahara (MINURSO) pour une durée de six mois. 12 membres du Conseil de sécurité ont voté en faveur du texte, les trois autres membres se sont abstenus. Il s’agit de la Russie et de l’Éthiopie — qui avaient déjà refusé de voter la résolution au mois d’avril dernier — ainsi que la Bolivie.

Par cette résolution, le Conseil de sécurité invite à nouveau Antonio Guterres à lui rendre compte sur une base trimestrielle de la situation au Sahara. Le texte reprend les termes de la mouture d’avril. Ainsi, « l’esprit de réalisme et de compromis » est toujours d’actualité, une terminologie introduite par l’ancien envoyé de l’ONU au Sahara Peter Van Walsum pour exclure toute option non réaliste des négociations, et notamment l’indépendance du Sahara.

À l’instar de la résolution 2414 du mois d’avril, les membres du conseil maintiennent aussi la notion de « solution politique réaliste, réalisable et durable basée sur le compromis ». Le conseil salue également dans sa résolution les efforts de Köhler pour des négociations directes entre les parties. Le rendez-vous du 5 et 6 décembre à Genève pour une table ronde avec le Maroc, le Polisario, l’Algérie et la Mauritanie est également bien accueilli par les membres du Conseil qui réitèrent la nécessité d’une plus grande implication des pays voisins.