Indiscrétions sur le diner de Bourita et Le Drian dans un château parisien

Jean-Yves Le Drian et Nasser Bourita se sont donné rendez-vous le 31 octobre au château de la Celle Saint-Cloud, dans la région parisienne. Un lieu hautement symbolique pour la relation France-Maroc puisque c’est dans cet ancien monastère, ancienne propriété de la Marquise de Pompadour et actuellement propriété du Quai d’Orsay, que Mohammed V et Antoine Pinay ont fait la déclaration de la Celle Saint-Cloud le 6 novembre 1955, première étape vers l’indépendance du Maroc.

TelQuel révélait précédemment qu’il s’agissait pour les deux ministres de « baliser le terrain » à une inauguration du TGV marocain le 15 novembre par le roi Mohammed VI et le président français Emmanuel Macron. Selon nos informations, les deux chefs d’État devraient procéder à l’inauguration de la première ligne à grande vitesse d’Afrique depuis Tanger, avant d’embarquer dans le train en direction de Rabat, pour un déjeuner à bord.

Interrogée par TelQuel sur d’éventuelles discussions au sujet de la prochaine visite d’Emmanuel Macron au Maroc, une source au ministère marocain des Affaires étrangères s’est refusée à tout commentaire. Mais la question du.