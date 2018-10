Pourquoi l’Etat ne vendra pas le CIH en 2019

Le prochain budget du Maroc comptera en partie sur les recettes d’une série de privatisations estimées, par le ministre de l’Économie et des Finances, Mohamed Benchaâboun, à 10 milliards de dirhams. L’actualisation de la liste des entreprises et établissements publics (EEP) « privatisables » s’est avérée nécessaire. Dans ce sens, le projet de loi déposé auprès du secrétariat général du gouvernement porte notamment sur la vente de deux établissements, l’Hôtel La Mamounia et la centrale thermique de Tahaddart. En revanche, sept EEP ont été retirés de la liste des candidats à la privatisation. Il s’agit notamment du Cotef (Complexe textile de Fès) de la Sococharbo (Société commerciale de charbon et de bois) et de CIH Bank.

Depuis sa création en 1920, CIH Bank a traversé plusieurs épisodes tumultueux (dilapidation de deniers publics, crises financières, mauvaise gouvernance, etc.), dépassés en 2000 grâce au plan de redressement de l’ancien PDG Abdelouahed Souhail. Depuis, la banque a tenté la carte de la restructuration en modifiant son mode de gouvernance en 2009 par le passage au modèle de société anonyme.