Le PPS reste au gouvernement. C’est ce que vient d’annoncer le secrétaire général du parti, Nabil Benabdallah le 27 octobre à Rabat, lors de la réunion de son comité central. Le secrétaire général a aussi ajouté que cette décision est susceptible d’être « reconsidérée ».

Nabil Benabdallah a justifié cette décision, devant le parlement de son parti, par le fait que « le travail de l’intérieur des institutions donne plus de moyens d’influence. » Cependant, il a insisté sur le fait que cette décision pourrait être révisée à tout moment, en affirmant que « cette décision n’est pas sacrée et peut être revue, et cela dépendra de la situation au sein du gouvernement et de sa disposition à continuer les réformes. »

Avant d’ajouter que le comité central du parti du livre « pourrait se réunir à n’importe quel moment pour reconsidérer son maintien dans la majorité gouvernemental. »

« La seule voie qui permette au Maroc de se développer, c’est de concrétiser le contenu de la Constitution de 2011 et élargir l’espace démocratique, renforcer le gouvernement et défendre des partis politiques libres, une société civile libre, et des médias guidant et non guidés, tout en garantissant les libertés individuelles et collectives et la pleine égalité au sein de la société, » a-t-il déclaré.

Avant de conclure : « C’est la seule voie qui permettrait au citoyen de refaire confiance aux institutions, et lui redonner foi dans les réformes annoncées. »