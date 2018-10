Fonction publique : Les non-voyants dans le flou

Chez les non-voyants diplômés chômeurs, la mobilisation ne faiblit pas. Regroupés en coordination nationale, ils sont près de 120 à manifester jour et nuit, devant et sur le toit du ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social. Leur revendication ? Un emploi dans la fonction publique, conformément au décret de loi n°2.16.145 qui fixe à 7 % le quota consacré aux personnes en situation de handicap.

Or, selon les manifestants qui font le sit-in depuis maintenant près d’un mois, ce taux n’est pas respecté aujourd’hui. “Nous faisons un sit-in ici depuis le 26 septembre. Et depuis, aucun dialogue sérieux ou constructif qui tende à trouver des solutions n’a été ouvert avec nous”, regrette Brahim Akerbib, 29 ans, membre de la Coordination nationale des non-voyants diplômés chômeurs. Selon lui, ils sont au total près de 250 personnes à demander un poste dans la fonction publique. “Ce chiffre n’a fait qu’augmenter au fil des gouvernements. De 2012 à aujourd’hui, l’Etat n’a recruté aucun non-voyant dans la fonction publique”, s’insurge-t-il.

Le texte de loi en question liste aussi les domaines de.