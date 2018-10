Foire du livre de Francfort : Journal de bord d’une éditrice marocaine

C’est ma 3e foire du livre de Francfort et, cette année, j’y suis invitée par la Frankfurter Buchmesse, la société organisatrice de cet événement qui fête son 70e anniversaire mais dont les origines remontent au Moyen-âge. Nous sommes 20 éditeurs indépendants venus de pays où les marchés du livre sont fragiles ou peu développés, en Amérique latine, Afrique, Europe de l’est, Asie et monde arabe. Depuis plus de 50 ans, ce programme offre à de petites et moyennes maisons d’édition la possibilité de venir se professionnaliser dans des séminaires, de renforcer leurs réseaux et d’avoir un stand autrement inaccessible.

Francfort est le centre de gravité de l’édition mondiale : 170 000 professionnels, 7309 exposants de 192 pays, 67 % des visiteurs qui ne viennent pas d’Allemagne. Un stand y coûte minimum 2600 euros. Marifé Boix Garcia, sa vice-présidente, nous donne les grandes lignes : une organisation des stands par langue, plusieurs foires en une (cuisine, solutions d’imprimerie, livres anciens…), la LitAg où 500 agents enchaînent les rendez-vous de 15 minutes. Elle énumère les invités d’honneur : “Cette année, c’est la.