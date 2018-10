Drame de Bouknadel : Et le coupable est...le conducteur ?

Le train roulait à 158 km/h, alors que la vitesse autorisée sur le tronçon où s’est produit le drame ne doit pas dépasser les 60 km/h. Voici les premières conclusions de l’enquête judiciaire confiée à la Gendarmerie royale. Le conducteur, lui-même grièvement blessé lors de l’accident du 16 octobre, sera poursuivi pour homicide et blessures involontaires en vertu des articles 432 et 433 du Code pénal. Il a été déféré, en état d’arrestation, devant le tribunal de première instance de Salé, où se tiendra son procès. Mais que s’est-il passé exactement, au-delà de l’excès de vitesse et de la présumée responsabilité du conducteur ?

TelQuel avait réussi à obtenir des éléments exclusifs de l’enquête menée en interne par l’ONCF et qui avait été transmise aux enquêteurs de la Gendarmerie royale et au Parquet dès le lendemain du drame. Le directeur de l’ONCF, Mohamed Rabie Khlie, devait tenir le 18 octobre une conférence de presse pour évoquer les conclusions de l’enquête, mais il a reçu des directives pour n’en rien faire et attendre la fin de l’enquête judiciaire. A charge pour le Parquet de rendre publiques les conclusions finales.

La.