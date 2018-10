Abdelkrim Khatib. Mémoires d'outre-tombe

En septembre 2008, Abdelkrim Khatib passait l’arme à gauche à 87 ans. Grande figure de la résistance et de l’armée de libération, l’homme qui a donné naissance au PJD était connu pour sa proximité avec la monarchie. Mais pas que. Plusieurs fois ministre, fondateur du Mouvement populaire avec Mahjoubi Aherdane, du Mouvement populaire constitutionnel démocratique et de l’UNTM, premier président du parlement et premier chirurgien marocain, Khatib a marqué une partie de l’histoire contemporaine du Maroc.

“Abdelkrim Khatib a fait partie de l’équipe médicale qui a opéré le roi Mohammed V dans la clinique royale le 26 février 1962. C’est lui qui a procédé, vainement, au massage cardiaque de son illustre patient. Le Mouvement populaire, plus sur instigation de Khatib que d’Aherdane, a été une composante essentielle du Front pour la défense des institutions constitutionnelles, parti du pouvoir. En 1963, c’est Abdelkrim Khatib qui déjoue un complot contre Hassan II, quand un officier syrien, de connivence avec l’UNFP (Union nationale des forces populaires), a vendu la mèche à Khatib. C’est lui qui devait accompagner Oufkir en Suisse pour.