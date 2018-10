La douane saisit 300 tonnes de produits de contrebande à Kénitra

Neuf millions de dirhams. C’est la valeur estimée des 300 tonnes de produits de contrebande saisies les 19 et 20 octobre dans des entrepôts clandestins situés en banlieue de Kénitra, a annoncé l’administration des douanes et des impôts indirects (ADII) dans un communiqué relayé le 23 octobre par l’agence de presse MAP.

Parmi les marchandises saisies : des épices, des fromages, ainsi que des conserves de poissons, de légumes et de fruits, indique le communiqué de l’ADII. Et au document de préciser : « Ces produits correspondent à ceux saisis quotidiennement par les agents douaniers aux principaux points de contrebande dans les provinces du nord et du sud du royaume ».

L’inspection des produits saisis a permis de constater plusieurs irrégularités. En effet, les conditions de stockage requises n’étaient pas respectées, tandis que certaines des étiquettes comportaient de fausses informations dans le but de « duper le consommateur et les autorités chargées des opérations de contrôle », estime l’ADII.

Cette saisie a été réalisée par les membres de la brigade nationale des douanes en collaboration avec les services centraux d’enquêtes douanières et des membres des brigades des douanes de la région Rabat-Salé-Kénitra. Le soutien d’éléments du commandement régional de la gendarmerie royale de Kénitra a également permis la concrétisation de cette opération.