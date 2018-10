Agadir : les 4 supporters ayant brandi un drapeau espagnol disculpés

Agés entre 15 et 22 ans, ces supporters ont comparu une première fois à la mi-octobre pour « outrage au drapeau national« . L’un d’eux est détenu et les autres sont en liberté. Leur avocat, Mustapha Ouajine, a salué une « décision juste et équitable » du tribunal de première instance d’Agadir, ne voyant « aucun outrage » dans le fait de brandir le drapeau espagnol dans un stade de football.

Dans une autre affaire, à Tétouan, 19 personnes, dont dix mineurs, sont également poursuivies pour avoir manifesté avec des drapeaux espagnols fin septembre lors d’un match de leur équipe. Ces supporters avaient été arrêtés après avoir brandi des drapeaux, crié des slogans comme « Viva España » et protesté contre la mort de Hayat Belkacem – tuée par des tirs de la marine sur un bateau clandestin qui tentait de rejoindre l’Espagne.

Tous sont poursuivis pour « outrage au drapeau national« , « manifestation non autorisée » et « destruction de biens publics et privés« . L’outrage au drapeau national est passible de six mois à trois ans de prison pouvant être portés à cinq ans si le délit est commis « lors d’un rassemblement« .