En 2018, 68 projets d'investissements ont été approuvés pour 57 milliards de dirhams

A l’issue de sa réunion tenue le 23 octobre, et d’une autre qui a eu lieu le 10 janvier dernier, la Commission des investissements a présenté son bilan pour le compte de l’année 2018. Au total ce sont 68 projets qui ont été approuvés par cette institution présidée par le Chef du gouvernement.

Dans le détail, 48 projets ont été approuvés au mois de janvier 2018 et les 20 autres le 23 octobre dernier, a indiqué le ministre de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy, lors d’une conférence de presse. 57,65 milliards de dirhams devraient être mobilisés dans le cadre de ces projets qui sont amenés à générer 9.266 emplois directs.

Cap sur le secteur industriel

C’est le secteur de l’industrie qui se taille la part du lion dans ces investissements. En effet, ce secteur, qui représente 37 % des projets approuvés par la Commission, devrait bénéficier de 21,55 milliards d’investissements. Il est suivi du secteur des transports et des infrastructures qui s’adjuge 18 % des investissements projetés pour un montant de 10,91 milliards de dirhams, a affirmé Moulay Hafid Elalamy dans des propos relayés par l’agence de presse MAP.

Le secteur de l’énergie et des énergies renouvelables, quant à lui, s’accapare 7,79 milliards de dirhams tandis que les secteurs du tourisme et du loisir représentent 10 % des investissements projetés, soit 5,98 milliards de dirhams.

Le tourisme et l’industrie principaux créateurs d’emplois

En termes de création d’emploi, le secteur de l’industrie ainsi que celui du tourisme et du loisir sont les principaux pourvoyeurs des emplois prévisionnels approuvés par la Commission en 2018, a fait remarquer le ministre. Et d’ajouter que les projets relevant de ces deux secteurs prévoient la création de 2.850 emplois chacun, soit une part de 30 % pour chaque secteur. Le secteur de l’industrie de la pêche et de l’agroalimentaire devrait générer 2.038 emplois (22 %), alors que celui des télécommunications créerait 607 emplois (6 %), a détaillé Moulay Hafid Elalamy.

Pour rappel, la Commission a approuvé en 2017 un total de 51 projets de conventions et d’avenants aux conventions d’investissements, pour un montant global de 67 milliards de dirhams, qui devaient générer 6.477 emplois directs.