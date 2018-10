Les détenus ont désormais leur magazine

Immersion dans l’univers carcéral marocain. La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a dévoilé le premier numéro du magazine Les cahiers du prisonnier. Ce magazine trimestriel est exclusivement consacré aux créations littéraires et artistiques réalisées par des détenus.

Sorti en octobre 2018, le premier numéro comprend des articles traitant de philosophie, d’histoire, de sciences politiques, de droit, de sociologie et des sciences de la charia, informe un communiqué de la DGAPR. On y trouve également des nouvelles littéraires, des poèmes et des œuvres artistiques réalisées par les détenus eux-mêmes.

Le trimestriel a été tiré à 500 exemplaires, nous confie une source autorisée au sein de la DGAPR. Celle-ci affirme toutefois qu’il n’est disponible que dans les bibliothèques carcérales. Seuls les détenus ayant contribué (gracieusement) à cette édition recevront quatre exemplaires, pour les distribuer à leurs proches.

Dirigé par le directeur de la DGAPR, Mohamed Salah Tamek, Les cahiers du prisonnier sont placés sous la supervision d’un comité scientifique, où l’on retrouve le président du Conseil national des droits de l’homme, Driss El Yazami, l’acteur associatif Salah El Ouadie et l’ancien secrétaire général par intérim du Parti de l’authenticité et modernité (PAM), Habib Belkouch.