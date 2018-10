Pour un peu de chaleur

“La nuit où l’Archevêque mourut, Sissi mit bas.” Mais tandis que la Grèce pleure l’archevêque d’Athènes, Vikentios pleure sa chienne Sissi. Le moine a enterré un à un tous ses compagnons et, depuis la mort du vieux Simeon, ancien militaire envoyé au Maroc avant de prendre soutane à son veuvage, il est seul à entretenir le monastère de Notre-Dame d’Akrotiri, en face de la Turquie, sur un promontoire balayé par les vents et la mer. Et tandis que les clans s’affrontent sans merci pour la succession du chef de l’église, c’est contre la mort que se bat Vikentios. Car il faut que les chiots vivent. Au moins un. En dépit du froid, du chat, de la faim. Pour qu’il ne sombre pas dans la noire solitude.

Le lien au monde

Yannis Makridakis livre un récit d’une grande force sur les sentiments d’un homme qui ne regrette pas sa vocation mais en découvre les terribles contours. De toutes les privations imposées par la vie monacale, l’absence de compagnie est la plus redoutable. Plus que les renoncements à l’amour, à la bonne chère, plus que la dureté du supérieur, homme ayant le goût du pouvoir sans partage. Yannis Makridakis raconte avec une.