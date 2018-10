Francophonie : Pourquoi le Maroc a soutenu la candidature rwandaise

C’est par consensus que la Rwandaise Louise Mushikiwabo a été désignée, le 12 octobre, secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Elle l’emporte ainsi sur sa concurrente et présidente sortante de l’organisation, Michaëlle Jean.

Ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, elle a notamment été soutenue par la France, premier bailleur de fonds de l’OIF, mais aussi par le Maroc avec lequel un accord était scellé depuis fin avril pour soutenir Louise Mushikiwabo.

C’est lors d’une rencontre à Brazzaville à l’initiative de la présidence rwandaise, en marge du sommet pour la préservation du bassin du Congo, que le roi Mohammed VI et le président Paul Kagame ont convenu de l’appui marocain à la candidature rwandaise, avant même son annonce officielle en mai dernier. Après cette rencontre, le Royaume a adopté une « position claire et forte » en « encourageant et en soutenant » la candidature de l’ex-chef de la diplomatie rwandaise qui a « le profil, l’expérience et les talents nécessaires » pour le poste, selon une source proche du dossier.

C’est par la suite au sommet de l’Union.