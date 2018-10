D'où proviendront les 12 milliards de dirhams de nouveaux financements  ?

Une source gouvernementale autorisée confirme à TelQuel l’information relayée par Médias24, selon laquelle 12 milliards de dirhams permettraient de contenir le déficit public via un nouveau mécanisme de financement. Mais infirme l’hypothèse avancée par nos confrères de « nouveaux dons du Golfe », précisant qu’il « ne s’agit pas de financements étrangers, mais d’une nouvelle forme de partenariats public-privé, qui va nous aider à financer de grands projets, à l’instar de la politique choisie par certains pays comme la Turquie ».

Jointe par TelQuel, une source proche du dossier livre de plus amples explications : « il s’agit d’un mécanisme assimilé à du partenariat public-privé, qui impliquera des institutionnels marocains type CDG, caisses de retraite, assurance, voire fonds d’investissements de banques ».

Le principe est simple : des « zinzins » (investisseurs institutionnels) financeront des grands projets (par exemple, la construction d’un CHU, d’une autoroute, etc), et seront remboursés par l’Etat via des locations ou redevances. Au bout d’un certain nombre d’années, un transfert de propriété sera effectué de l’investisseur institutionnel à.