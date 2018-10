Nihilistes, comme ils disent

A lire et à entendre les discours politiques des dix dernières années, on est presque tentés de dire que le nihilisme est devenu l’ennemi à abattre. L’ennemi public numéro 1. Pourtant, personne ne s’en réclame ouvertement. Qu’ils soient actifs ou passifs, les nihilistes désignés par le pouvoir ne se ressemblent pas et naviguent dans des univers, des doctrines et des strates différents et souvent opposés (islamistes, laïques, jihadistes, progressistes, gauchistes, intellectuels apolitiques, jeunesse revendicative, journalistes indépendants…).

Il paraît dès lors très difficile de donner du crédit à une notion dont personne ne se réclame. Même pas au sein de l’extrême gauche, terreau où elle devrait se développer naturellement. “Personne au sein des mouvances de gauche ne se définissait ainsi dans les années 1960 et 1970”, témoigne Mohamed El Wafi, ex-militant marxiste-léniniste. Le terme de nihiliste, quand il apparaissait dans une réunion politique, n’était pas l’affirmation d’un choix mais une insulte jetée à la figure d’un opposant à vos idées. C’est ainsi qu’une frange du Mouvement du 23 Mars a accusé de.