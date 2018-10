Labels et collectifs alternatifs : Par-delà la musique

Plutôt que de passer par les circuits traditionnels, cadenassés et poussiéreux de la production et de la distribution, une poignée de jeunes passionnés de musique sortent des sentiers battus et explorent de nouveaux canaux pour produire et diffuser leurs créations en toute indépendance. Qu’ils produisent de la musique expérimentale, de l’électro ou de la trap, ils répandent leurs sons principalement sur des plateformes digitales, qui leur assurent une diffusion et une exposition au-delà des frontières marocaines. Et si, financièrement, ce n’est pas tout à fait gagné, ils n’en perdent pas moins leur pêche et leur envie d’embarquer le public dans des vaisseaux interstellaires à vous faire oublier l’absurdité de votre existence.

Casa Voyager. Exploration dans les matrices

Au décollage, un fantasme à Casablanca. Et puis un atterissage à Rotterdam, chez Clone Distribution, structure pointue de distribution de musique électronique. C’est l’histoire accélérée de Casa Voyager, un label de musique électro monté en 2016 par Driss Bennis, Youssef Benjelloun, Mouhcine Zouitina et Yassine Hajji. “Dès 2012, on était un grouped’artistes à.