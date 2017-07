Import/Export: la douane met en place deux nouveaux services dématérialisés

L’administration de la douane et des impôts indirects poursuit son chantier de dématérialisation. Elle a généralisé le dédouanement électronique et a mis en place un système de paiement multicanal.

C’est un nouveau pas que franchit l’administration des douanes et impôts indirects dans le cadre de sa stratégie de dématérialisation. À trois jours d'intervalle, l’administration dirigée par Zohair Chorfi a communiqué autour de deux nouveautés touchant les entreprises importatrices et exportatrices.

Dans un communiqué publié ce lundi 17 juillet, la douane explique que la dématérialisation des procédures du commerce extérieur, notamment l'opération de dédouanement, a été généralisée à tous les bureaux de dédouanement des marchandises importées.

"Cette mesure qui a fait ses preuves depuis son lancement (en février 2016, NDLR) (...) aura un impact positif sur la réduction des délais et des démarches administratives, ainsi que sur la position du Maroc dans les classements spécialisés en la matière", lit-on.

L'administration des douanes annonce également la mise en place d’un système de paiement multicanal, en concertation avec la Trésorerie générale du Royaume.

Ainsi, les entreprises ne sont plus obligées de s’adresser uniquement aux guichets de la TGR pour s’acquitter de leurs créances douanières. Elles pourront désormais effectuer leurs paiements au niveau des agences bancaires, les guichets automatiques (GAB), ou sur Internet. Il est également possible de faire le paiement sur mobile ou via les points de service de proximité.

Le communiqué de l’administration de la douane affirme que "la démarche d’utilisation de ce nouveau mode de paiement se veut simple et rapide : se connecter au système “BADR” (le système de dédouanement en ligne des marchandises, NDLR) et confectionner un panier de créances à régler à travers l’un des canaux précités".

D'après la même source, "un code de paiement est attribué automatiquement au panier en question qui sera utilisé par l’opérateur pour procéder au règlement". Un guide pratique est mis à la disposition des entreprises et des professionnels pour les familiariser avec ces nouveaux modes de paiement.