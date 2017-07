Flexibilité du dirham: El Othmani a-t-il révélé la largeur de la bande par erreur?

Lors de son passage télévisé samedi soir, Saad-Eddine El Othmani, chef du gouvernement a évoqué le sujet de la réforme de changes qui préoccupe l'opinion publique. Il y révèle la largeur de la bande de fluctuation du dirham, une information jusque-là jalousement gardée par Boussaid et Jouahri.

Samedi 1er juillet, Saad-Eddine El Othmani signe une sortie médiatique télévisée pour s'exprimer sur la situation à Al Hoceima ainsi que divers sujets d'actualité qui préoccupent l'opinion publique. Parmi ces sujets, la réforme de changes. Les observateurs qui ont suivi avec intérêt le passage télévisée du chef du gouvernement ont été surpris de le voir dévoiler, sans insistance ni question de la part des journalistes, que la bande de fluctuation passera de 0,6% à 5%. "La largeur de la bande est actuellement de 0,6%, la proposition est de passer à 5% autrement dit une fluctuation de +ou- 2,5%", explique-t-il. "2.5% n’est pas une grande marge, elle n’engendrera donc pas les impacts négatifs que vous évoquez", ajoute-t-il à l'adresse de ces interviewers.

Cette information qui a pourtant été pendant des mois jalousement gardée par le gouverneur de Bank Al Maghrib et le ministre de l'économie et des finances, "pour éviter la spéculation", nous disait-on, a été présenté au grand public comme une donnée ordinaire. Le chef du gouvernement a-t-il commis une "gaffe" en révélant ce taux ignorant sa confidentialité ou l'a-t-il délibérément dévoiler ?

"Le chef du gouvernement savait très bien ce qu'il disait et avait décidé de révéler cette information pour apaiser les esprits et en finir avec les rumeurs autour de la probable dévaluation ou dépréciation du dirham", nous dévoile une source gouvernementale. Notre interlocuteur affirme que "le plus important c'est que cette déclaration a eu un impact positif et elle assure désormais un climat de sérénité".

Toujours selon cette source proche du chef du gouvernement, la décision de donner l'information au grand public a été prise par El Othmani seul, sans concertation avec le gouverneur de Bank Al Maghrib et le ministre de tutelle. L'objectif était-il également de montrer que c'est bien El Othmani qui tient les commandes ? Sans répondre par l'affirmative à notre question, notre source gouvernementale ne le nie pas."Depuis avril dernier, plusieurs voix affirmaient que le gouvernement était out et ne savait pas ce qui se faisait et ne maîtrisait rien. La sortie du chef du gouvernement a mis les points sur les i et a prouvé à tout le monde qu'il maîtrise le sujet", nous souffle-t-on.

D'ailleurs, une des hypothèses qui ont prévalu lors du report de la conférence de presse programmé par Mohammed Boussaid et Abdellatif Jouarhi, jeudi 29 juin, est qu'El Othmani voulait prendre son temps pour étudier le dossier et appréhender tous les enjeux de cette réforme. C'est ce que ce dernier confirme lors de son passage télévisé. "J'ai rencontré le Wali de Bank Al Maghrib et le ministère des Finances ici même (sa résidence officielle, ndlr) pour étudier en profondeur le sujet", révèle-t-il. "Je sais que Bank Al Maghrib a annoncé une date pour la réforme, mais nous avons remarqué qu’il y a encore une nouvelle étude à faire pour connaitre l’impact sur certains aspects", ajoute-t-il en rappelant que "seul le gouvernement peut prendre une telle décision à travers le ministère des finances".

Le rôle de Bank Al Maghrib, pour El Othmani, se résume à "accompagner cette décision en prenant les précautions nécessaires et mettre en place les mécanismes d’accompagnement, le suivi et le contrôle de la bonne marche de la réforme parce qu’il a les outils pour intervenir et maintenir la valeur du dirham à l’intérieur de la bande de fluctuation".

Notre source résume le couac autour de cette réforme en déclarant "on ne fait pas une réforme de façon technique, il y a un contexte social à prendre en considération".