Mohammed VI vient en aide aux blessés marocains de l'incendie de Londres

Les images ont fait le tour du monde. Mercredi matin, les 27 étages de la tour Grenfell composée de logement de sociaux n'ont pas résisté aux flammes. Le dernier bilan officiel fait état de 12 morts et de 78 blessés.

Un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères annonce qu'aucun Marocain ne figure parmi les personnes décédées dans le sinistre, mais confirme que des "ressortissants marocains figurent parmi les personnes blessées dans cet incendie" sans toutefois préciser préciser leur nombre.

Le roi a donné des instructions à l’ambassade et au consulat général du Maroc à Londres pour "suivre de près la situation et apporter toute l’aide et l’assistance nécessaires aux ressortissants marocains qui comptent parmi les victimes", indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Selon une source au sein de l'Ambassade du Maroc à Londres, l'identification des victimes est toujours en cours. Difficile également de se prononcer sur les nationalités des individus encore bloqués dans le bâtiment. Certaines zones de l'édifice étant encore impénétrables pour la police ce matin.

Datant de 1974, le bâtiment avait fait l'objet de nombreuses plaintes de la part d'un collectif de résidents. Ces derniers alertaient sur "des risques d'incendie potentiel". 200 pompiers et 40 camions à incendie ont été mobilisés pour combattre le brasier qui s'est rapidement propagé dans les 27 étages. Selon la police britannique, le bilan pourrait s'alourdir, alors que plusieurs personnes sont toujours portées disparues.

Si le bilan humain fait froid dans le dos, celui-ci aurait pu être bien plus grave sans l'aide de certains musulmans encore réveillés à l'heure du suhur. Un témoin a ainsi déclaré à Sky News que les musulmans qui ne dormaient pas encore lui avaient "sauvé la vie". Le HuffPost britannique, rapporte aussi le témoignage d'un certain Khalid Suleman Ahmed, 20 ans, qui était encore éveillé pour savourer son dernier repas avant le jeune.

Voyant la fumée se propager à son étage, Khalid Suleman Ahmed a frappé aux portes de ses voisins pour les avertir. Certains n'ont malheureusement pas répondu à son alerte.

Witness on Sky News said Muslims who were awake for Suhoor were a 'lifeline' for people who were evacuated from #GrenfellTower

— Hassan Rizvi (@hassanrizvii) 14 juin 2017