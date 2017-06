Benkirane a reçu le père de Nasser Zafzafi

Benkirane a rencontré la famille de Nasser Zafzafi. L'ex-chef du gouvernement tente-t-il une médiation pour calmer la contestation? Pour l'heure, peu de détails filtrent.

L'ancien chef du gouvernement Abdelilah Benkirane a reçu Ahmed Zafzafi, le père du leader du Hirak, cette après-midi à son domicile au quartier des Orangers à Rabat, affirment les sites d'information Le360.ma et Barlamane.com.

La rencontre a eu lieu en présence de Mohamed Ziane, avocat et coordinateur du Parti marocain libéral qui a déclaré au 360 que l'entrevue "s’est déroulée dans un climat serein et une bonne ambiance".

La situation à Al Hoceima a été évoquée, selon le même média qui assure que la rencontre a été organisée à l’initiative des "deux parties", sans fournir davantage de détails. Le site Barlamane.com se garde pour sa part d'évoquer la teneur des discussions, mais précise que la rencontre s'est déroulée au alentours de midi. Outre Abdelilah Benkirane, Ahmed Zafzafi et Mohamed Ziane, la mère de Nasser Zafafi et un autre avocat étaient présents, à en croire Barlamane. Le site d'information estime que le Hirak est une manière pour Benkirane de "revenir au-devant de la scène".

S'agit-il d'une médiation? Difficile de répondre. Nous avons tenté de joindre Benkirane et Ziane par téléphone sans succès. Plus tôt ce lundi, le site d'information Alyaoum24 évoquait une rencontre entre l'ancien chef du gouvernement et le conseiller royal Fouad Ali El Himma mercredi dernier. D'après la même source, cette rencontre avait pour but de trouver des moyens de "mettre fin aux tensions" dans le Rif.