Hirak : Le PJD veut convoquer Laftit et Hammouchi au parlement

Les élus du parti de la lampe veulent "discuter du comportement des forces de police lors des manifestations pacifiques" ayant lieu à Al Hoceima et dans d'autres villes du royaume.

Vers une convocation d’Abdelouafi Laftit et Abdellatif Hammouchi au parlement ? Dans une demande écrite adressée le 2 juin à la présidence de la commission de l'Intérieur à la Chambre des représentants, le groupe parlementaire du PJD demande l’audition du ministre de l’Intérieur ainsi que celle du directeur de la DGSN. Une requête émise par le groupe parlementaire du parti de la lampe en vertu de l’article 102 de la Constitution qui dispose que “les commissions concernées dans chacune des deux Chambres (du parlement, ndlr) peuvent demander à auditionner les responsables des administrations et des établissements publics, en présence et sous la responsabilité des ministres concernés”.

Le but de cette demande du groupe parlementaire du PJD est de « discuter du comportement des forces de police lors de manifestations pacifiques » ayant eu lieu à Al Hoiceima et dans d’autres villes du royaume. La Commission de l’Intérieur à la Chambre des représentants est, pour rappel, présidée par la Pamiste Zakia Mrini.

A noter que selon nos confrères du le360.ma, qui citent des sources parlementaires, le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit interviendra le 6 juin prochain devant la Chambre des représentants pour informer les élus des derniers développements dans la région d’Al Hoceima. L’intervention du ministre aura lieu lors de l’ouverture de la session des questions orales qui se tiendra le même jour indique le site d'information.