Guess Clinic présente la technique révolutionnaire : ULTHERA

Guess Clinic a toujours été à la pointe de la technologie dans plusieures domaines de la beauté du visage et du corps, qu’il s’agisse de rajeunissement, d’embellissement ou d’amincissement sans chirurgie. Grâce à ses techniques et traitements efficaces et réellement innovants, Guess Clinic a l’honneur de pouvoir enfin présenter à ses patients ULTHERA : le lifting non chirurgical.

Dans cette optique le docteur Guessous répond à une demande bien réelle de celles et ceux qui souhaitent un rajeunissement global et qui ne sont pas prêts pour faire une chirurgie. Jusqu’à aujourd’hui, le relâchement de la peau et l’affaissement des muscles ne pouvaient être traités que de manière chirurgicale en ayant recours à un lifting ou un rafraîchissement du visage. Aujourd’hui, la donne a enfin changé, avec l’arrivée d’une nouvelle technologie : ULTHERA. C’est le premier appareil d’ultrasons hautement focalisés ultra performant agréé et approuvé par la FDA (Food and Drug Administration) permettant un lifting non chirurgical du visage, du cou et du décolleté. (A ne pas confondre avec d’autres appareils HIFU qui ne sont pas agréés).

Cet article est une communication d'entreprise. Il n'a pas été rédigé par les journalistes de Telquel.ma