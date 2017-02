Cherki Drais à Al Hoceima pour apaiser les tensions

Le ministre délégué de l’Intérieur, Cherki Drais s'est rendu à Al Hoceima au lendemain de violents affrontements signalés dans la ville.

Alors qu'une enquête a été ouverte par la DGSN, le ministre délégué auprès de l'Intérieur, Cherki Drais, s'est réuni avec les instances élues d'Al Hoceima le 6 février. À l'ordre du jour: les heurts qui ont opposé les forces de l'ordre et des manifestants les 4 et 5 février lors de commémorations à Al Hoceima et Boukidan en hommage au résistant rifain Abdelkrim El Khattabi. Selon les autorités, 27 membres des forces de l'ordre ont été blessés lors de ces affrontements. Les manifestants affirment pour leur part avoir été "violentés" lors de l'intervention policière.

Cherki Drais a défendu l'action des autorités, et réaffirmé l’importance du "respect des dispositions de la loi". Une référence à l'interdiction de ces manifestations par les autorités locales. Il a aussi mis l’accent sur la responsabilité des agents de l'Etats dans la "préservation de l’ordre public" et leur engagement à "faire face à toute tentative d’entrave à la libre circulation sur les voies publiques" et à toute" atteinte à la sécurité des citoyens et de leurs biens", selon la MAP.

