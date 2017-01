Les relations tendues entre l'Iran et les Emirats privent le Maroc d'un match amical

La sélection iranienne de football a annulé le match amical prévu contre les Lions de l'Atlas qui devrait se jouer aux Emirats arabes unis. En cause, la décision des autorités émiraties de jouer ce match à huis clos afin d'éviter l'arrivée de supporters iraniens sur leur territoire.

La sélection marocaine de football, actuellement en stage de préparation dans la ville d'Al-Aïn aux Emirats arabes unis où elle se prépare pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN 2017, 14 janvier-5 février) au Gabon, n'affrontera finalement pas l'Iran en amical.

La rencontre initialement prévue le 6 janvier a été annulée parce que les Iraniens ont refusé de jouer ce match à huis clos comme l'exigeaient les autorités émiraties. Ces dernières ont pris cette décision afin « éviter l'arrivée de supporteurs iraniens sur le territoire du pays du Golfe », les Emirats et l'Iran entretenant des relations diplomatiques tumultueuses depuis le début 2016 .

L'annulation de ce match est un nouveau hic dans la préparation des Lions de l'Atlas déjà confrontés aux forfaits pour blessures de Younes Belhanda (Nice) et Oussama Tannane (AS Saint-Etienne). Hervé Renard et ses poulains devront donc trouver un autre adversaire ou se résigner à n'affronter aucune sélection au cours de leur préparation, alors que certains médias ont annoncé un match contre la Finlande le 9 janvier qui n'a toujours pas été officiellement confirmé.

L'équipe nationale a entamé le 28 décembre dernier ce stage de préparation avec 17 joueurs, auxquels se sont joints le 29 décembre les milieux de terrain Mbark Boussoufa et Mehdi Carcela. Le Maroc, qui évoluera dans le groupe C lors de la CAN 2017 , sera opposé à la République démocratique du Congo le 16 janvier, avant de rencontrer le Togo le 20, puis la Côte d’Ivoire le 24 du même mois.