La femme de Kokito, le djihadiste coupeur de têtes, arrêtée en Turquie

Asia Ahmed, la femme du djihadiste marocain Kokito –mort en Syrie en 2015–a été interpellée en Turquie suite à une opération menée conjointement par les services de renseignement turcs et la Guardia Civil espagnole.

Plusieurs médias espagnols ont rapporté l’arrestation de deux femmes, de nationalité espagnole, à la frontière turco-syrienne. Il s’agit de Fatima Akil Laghmich et Asia Ahmed Mohamed. Cette dernière n’est autre que l’épouse de la star des djihadistes marocains, Kokito Castillejos, alias Mohamed Hamdouch, parti combattre dans les rangs de Daech en 2013 et mort en Syrie en novembre 2015. L’intervention a été conjointement menée par les services de renseignement turcs et la Guardia Civil espagnole, rapporte le portail d’information elespanol.com

Asia Ahmed avait rejoint son mari en Syrie en 2014 et s’était fait connaître par l’excentrique dot que Kokito lui avait offert : une ceinture d’explosifs. Un enfant est né de cette union et serait aujourd’hui âgé d’un an et demi. Kokito, de son vrai nom Mohamed Hamdouch, est originaire de Fnideq et était devenu la vedette marocaine du groupe État islamique après avoir été pris en photo, posant devant une demi-douzaine de têtes décapitées.