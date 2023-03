Dessalement de l'eau de mer : dernière ligne droite avant l’adjudication du marché de la station de Casablanca-Settat

Les récentes pluies et neiges ont relégué pour un moment la question de la sécheresse et du stress hydrique au second plan. Il n’empêche que la gestion des ressources en eau représente l’un des défis majeurs auxquels doit faire face le Royaume qui doit concilier entre plusieurs impératifs, notamment répondre aux besoins en eau potable de la population, comme à ceux du tissu industriel ou encore de l’agriculture. Parmi les batteries de mesures annoncées par l’Exécutif et qui visent en priorité à sécuriser l’approvisionnement en eau potable des principaux pôles urbains du Royaume, l’on retrouve les stations de dessalement de l’eau de mer, qui sont déjà à l’œuvre à Laâyoune et à Agadir. Le ministre de tutelle Nizar Baraka avait fait savoir lors d’une séance de questions orales à la Chambre des représentants qui s’est tenue début février dernier que le Comité de pilotage…

