Casablanca : les prévisions de la maire Nabila Rmili pour le budget 2023

Nabila Rmili, maire de Casablanca, a présidé tôt ce mercredi 19 octobre la session ordinaire du conseil de la ville, dédiée au vote et à l’adoption de plusieurs conventions et décisions, notamment le budget de la plus grande ville du royaume au titre de l’année prochaine.

Durant l’année en cours, le budget de la commune de Casablanca était de 3,797 milliards de dirhams. L’année prochaine, le conseil prévoit quasi le même montant (plus de 3 milliards de dirhams) pour la totalité de ses dépenses obligatoires, promettant de lier ces dernières aux revenus. « Nous n’allons pas dépenser plus que nos revenus », a promis la maire.

Quant aux revenus du conseil, la président souligne le rôle crucial des impôts locaux. « 96% des revenus de la commune proviennent des taxes », insiste Rmili, rappelant que le budget communal comprend deux volets essentiels, la gestion et l’équipement.

Côté gestion, la capitale économique ambitionne une augmentation de plus de 10 % de ses revenus, en procédant à un certain nombre de réformes fiscales. Ainsi, elle vise de passer de 1,6 milliard de dirhams de revenus des affaires économiques à plus de deux milliards de dirhams. Au niveau social, le conseil de Rmili s’attend à des revenus de l’ordre de 24 millions de dirhams.

Ainsi, la commune de Casablanca prévoit une augmentation de ses recettes pour atteindre 4,238 milliards de dirhams, rajoute la présidente du conseil.

Augmentation de 12% des dépenses de gestion

En ce qui concerne les dépenses, Nabila Rmili dit vouloir accorder plus d’importance aux affaires sociales en leur dédiant une enveloppe de 100 millions de dirhams, soit une augmentation de 28 millions par rapport à l’année en cours.

Concernant le volet technique, le conseil de la ville verra ses dépenses augmenter de 35 %, passant de 298 millions de dirhams à plus de 400 millions. « Cette hausse est obligatoire, étant donné la dégradation de l’état d’un grand nombre de bâtiments, de routes, d’espaces verts, etc. », justifie la responsable communale. Au total, les dépenses de gestion de la ville de Casablanca augmenteront de 12 % au cours de l’année 2023, détaille la même source.

Plus de 80 % du personnel (de la commune, ndlr) est âgé entre 50 et 62 ans Nabila Rmili, maire de Casablanca

Quant à la répartition de ses charges, 29 % seront dédiés à la masse salariale, 33 % réservés aux engagements conventionnels du conseil alors que seuls 2 % du budget seront dédiés au paiement des dettes du conseil. Le soutien des associations occupera, quant à lui, 1 % du budget total.

Comptant plus de 10.000 fonctionnaire actuellement, la plus grande commune du royaume connaît une diminution progressive de son effectif, ce qui a poussé sa présidente à lancer un cri d’alarme : « plus de 80 % du personnel est âgé entre 50 et 62 ans ».

De leur côté, les charges d’équipements connaîtront aussi une hausse de 16 %, dont 276 millions de dirhams destinés au paiement des dettes.

Une nouvelle décharge pour remplacer Mediouna

S’agissant du soutien communal accordé au secteur des transports publics, notamment les réseaux de tramway et bus, le conseil de Rmili prévoit une augmentation remarquable de ses cotisations. « L’enveloppe consacrée à ce secteur passera de 18 à 120 millions de dirhams, et ce, pour préserver le pouvoir d’achat des Casablancais », affirme la même responsable.

Côté écologique, le conseil a adopté une convention portant sur la création d’une nouvelle décharge, qui coûtera environ 3,140 milliards de dirhams. Quant à la fameuse décharge de Mediouna, déjà en déficit, la maire ambitionne de la transformer en un espace écologique. « La décharge de Mediouna deviendra un espace vert, à l’horizon de 2025 », résume-t-elle.