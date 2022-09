Combien coûte la scolarisation des enfants ?

Se basant sur les données de l’Enquête nationale sur les sources de revenus (ENSR), réalisée entre 2019 et 2020, le HCP présente quelques données chiffrées relatives aux dépenses des ménages marocains pour la scolarisation des enfants.

Près de 4400 dirhams par an

L’ENSR indiquait en 2019-2020 que près de 61 % des ménages comptaient des enfants scolarisés, auxquels les parents consacreraient en moyenne 4356 dirhams, ce que le HCP estime à 4,8 % du budget annuel par ménage.

La dépense annuelle moyenne des ménages aurait atteint 2356 dirhams en 2019 par personne scolarisée. Une dépense qui varie largement en fonction du lieu de résidence, du niveau de vie du foyer et du niveau d’enseignement.

Cette dépense passerait, selon la même source, de 1087 dirhams pour les enfants scolarisés dans l’enseignement public à 7726 dirhams pour les enfants scolarisés dans l’enseignement privé.

Selon le niveau de vie des ménages, la dépense par personne scolarisée est 14 fois plus élevée chez les 20 % des familles les plus aisées que chez les 20 % des familles les plus défavorisées, soit respectivement 7500 et 506 dirhams.

Selon le milieu de résidence, les ménages ruraux ont dépensé 1484 dirhams en moyenne en 2019 pour la scolarisation de leurs enfants (soit 2,2 % de leur budget annuel) contre 5701 dirhams chez les ménages citadins (soit 5,6 % de leur budget). Par personne scolarisée, la dépense annuelle a atteint 759 dirhams chez les ménages ruraux contre 3217 dirhams chez les ménages urbains.

Multiplication des dépenses par trois entre 2001 et 2019

Comparées à leur niveau de 2001, les dépenses de scolarisation ont été multipliées par 3,4, passant au niveau national de 1277 dirhams en 2001 à 4356 dirhams en 2019. Selon le milieu de résidence, elles sont passées de 461 à 1484 dirhams en milieu rural et de 1629 à 5701 dirhams en milieu urbain.

Leur poids dans le budget des ménages est passé, au cours de la même période, de 1,6 % à 4,8 % au niveau national, de 0,7 % à 2,2 % en milieu rural et de 2 % à 5,6 % en milieu urbain. Par personne scolarisée, la dépense a augmenté de 7,6 % annuellement en milieu rural et de 11,9 % en milieu urbain, soit 6,5 % au niveau national.

Enfin, le HCP a mis en évidence la différence entre public et privé en termes de coûts. La dépense moyenne des ménages ayant exclusivement des enfants scolarisés dans le privé (3639 dirhams) représente quatre fois celle des ménages ayant exclusivement des enfants scolarisés dans le public (928 dirhams), soit 28,0 % et 48,1 % de leurs dépenses annuelles respectives pour la scolarisation.